Киев, , 14:33 — REGNUM Общий объем создаваемого на Украине фонда по борьбе с коронавирусом и его последствиями составит 97,1 млрд грн (порядка 3,5 млрд долларов), заявил 30 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительство подчеркнул, что исполнительная власть будет принимать решения по выплатам из этого фонда только после согласования бюджетного комитета Верховной рады.

«Средства пойдут на дополнительные выплаты врачам, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, на маски, на костюмы защиты и на тесты, которые позволяют выявить болезнь», — подчеркнул Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на внеочередном заседании парламент Украины должен утвердить соответствующие изменения в госбюджет страны. Деньги на «коронавирусный» фонд будут выделены за счет пересмотра других статей бюджета страны.