Москва, , 14:31 — REGNUM Торговые центры в России закрыты из-за коронавируса. Это карантинная мера, которая позволит избежать сбора в одном плохо вентилируемом помещении большого количества людей, заявила корреспонденту заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя ситуацию в российском бизнесе.

«Сколько потеряет бизнес за время простоя? И выживет ли здесь кто-нибудь? Самые скромные оценки показывают, что день простоя торговых площадей обходится торговым центрам в 50 млн руб. как минимум.

Верхней планки тут практически нет. Арендаторы оказались в самой плачевной ситуации, когда невозможно и разорвать арендный контракт (он, как правило, составлен очень жестко), и нельзя работать дальше.

Хуже всего придется в таких условиях мелким торговым точкам, корнерам внутри торговых центров, которые выживали и зарабатывали за счет трафика. Людей нет, выручки нет, зато траты остаются, а это крест на микробизнесе.

Многие, если не все, торговые центры имеют серьезные банковские обязательства. Через месяц-два мы вполне можем столкнуться с волной банкротств здесь. Это значит, что объем токсичных банковских активов тоже прирастет, а это уже история совсем иного характера.

Что можно сделать? Предельно смягчить торговому бизнесу налоговый режим. Может быть, даже не в формате налоговых каникул, а полной отмены платежей на время простоя и карантинов.

Нужны будут кредитные механизмы для избежания волны банкротств в виде реструктуризаций и, может быть, бесплатные кредитные линии вообще. Сейчас совсем не то время, когда нужно зарабатывать на проценте, но вряд ли в банках это понимают», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве безработным будут выплачивать 19,5 тыс. руб. в месяц в рамках социально-экономических мер по поддержке москвичей, потерявших работу из-за коронавируса.

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