Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России — завод «Ростсельмаш» — продолжил работу. Однако сотрудники предприятия, имеющие хронические заболевания, и работники пожилого возраста переведены на удалённый режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании.

Ростовский завод «относится к стратегическим предприятиям России, обеспечивающим продовольственную безопасность страны», уточнили в пресс-службе компании. Однако работу непосредственно на предприятии продолжают «только сотрудники производственных площадок и подразделения, обеспечивающие непрерывность отгрузок, сервиса и прочих критических процессов».

ИА REGNUM напоминает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России объявлена нерабочая неделя в период с 28 марта по 5 апреля. На региональном уровне также усилены меры борьбы с COVID-19. В частности, закрыты все развлекательные заведения, парки. Продолжают работу в штатном режиме только аптеки и продуктовые магазины. Жителям Дона рекомендуют оставаться дома.

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