Киев, 30 марта 2020, 14:25 — REGNUM Правительство Украины ожидает падения ВВП страны на 3,9% по итогам нынешнего года.
Соответствующий макропрогноз был утвержден для рассмотрения Верховной радой, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
Ранее предполагалось, что рост ВВП Украины в 2020 году составит 3,7%.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что его правительство ожидает некоторого улучшения экономической ситуации во второй половине года.
Также кабмин Украины прогнозирует инфляцию по итогу года — 8,7%, а уровень безработицы — 9,4%.
Напомним, что соответствующие изменения в госбюджет страны должна утвердить Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 30 марта.