Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2020 года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге было выпущено 57 600 машин, что соответствует производственному плану завода в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Добиться выполнения плана удалось несмотря на то, что с 30 марта по 3 апреля завод прекратил свою работу из-за угрозы заражения коронавирусом сотрудников предприятия.

Стоит также отметить, что за первый квартал за границу было отправлено более 5 тыс. автомобилей, собранных на автозаводе. Это на 32% больше, чем за первый квартал прошлого года. Такой показатель был достигнут за счёт увеличения поставок машин в Казахстан.

Напомним, с начала 2020 года на предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» началась сборка двух обновленных моделей — седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta.

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