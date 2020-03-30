Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Сложившая ситуация в мире в связи с распространением коронавируса ударила по винодельческой отрасли в Грузии, и для ее спасения нужен антикризисный план. Об этом 30 марта рассказала агентству Report предприниматель Нуца Абрамишвили.

Она рассказала, что количество вина, поставляемого на экспорт, сократилось, так как некоторые страны закрылись из-за введения карантина. Кроме того, имеются прогнозы, что после скоро начнут вводить запреты на поставки продукции в постсоветских странах. Для того, чтобы исправить ситуацию, по мнению предпринимателя, правительство должно подготовить план по выведению отрасли из кризиса.

«В этой неопределенности мы не знаем, чем руководствоваться и что делать. Коронавирус нанес нам большой урон, и экономика оказалась в катастрофическом положении», — сказала Абрамишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта на онлайн-конференции, посвященной туризму в Грузии, было заявлено, что ущерб экономике из-за коронавируса нанесен «катастрофический».

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