Вашингтон, , 13:41 — REGNUM В попытках противостоять экономическим последствиям коронавирусной пандемии власти США предприняли без преувеличения беспрецедентные меры, отметил в понедельник, 30 марта, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сенат одобрил помощь экономике в объеме 2 трлн долларов, в ход пущены все инструменты Федеральной резервной системы, и примечательно, что в действие приведены даже те инструменты, которые раньше присутствовали лишь в теории, сказал эксперт.

На все операции власти предполагают пустить «свежие» деньги, то есть запустить печатный станок, в благополучных странах такие механизмы не применялись со времен Второй мировой войны, отметил Беляев.

При этом нет уверенности в том, что все принятые меры помогут справиться с кризисом, ответ на этот вопрос, скорее, отрицательный, ведь меры направлены на экономические последствия, а эпицентр кризиса находится в области медицины, добавил эксперт. Не подавив очага эпидемии и не поставив надежных барьеров на пути расползания инфекции, невозможно рассчитывать на успех, считает Беляев.