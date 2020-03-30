Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве из-за опасности распространения коронавируса в период с 30 марта по 5 апреля будут работать только дежурные банковские офисы. К такому выводу пришёл корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с информацией на сайтах банков.

В связи с приказом президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, Центральный банк РФ 26 марта дал российским банкам рекомендации по работе в период с 30 марта по 3 апреля. Кредитным организациям в данный период рекомендуется работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни.

В период нерабочей недели будут работать лишь дежурные отделения банков. На сайтах крупнейших банков, таких как «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Банк ФК Открытие», «МБК», «ЮниКредит Банк», «Росбанк», появилась информация о тех банковских офисах, которые будут работать в данный период. Также в некоторых отделениях изменились часы работы, которые также можно уточнить на сайтах банков.

Банки также спешат успокоить своих клиентов, заявляя, что в период нерабочей недели все выполняемые операции и переводы будут совершаться в штатном режиме.