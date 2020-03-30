Сеул, , 13:37 — REGNUM Если пандемия коронавируса нового типа затянется, то темпы роста ВВП Южной Кореи могут сократиться до минус 12,2% (-12,2%). Об этом сообщает KBS со ссылкой на японскую холдинговую компанию Nomura Securities.

Согласно прогнозам, в текущем году темпы роста экономики страны могут составить минус 5,5% (-5,5%) — минус 12,2% (-12,2%).

Ранее, специалисты холдинговой компании предполагали, что показатель составит 1,4% — 0,2%.

Представители Nomura Securities считают, что экспорт Южной Кореи начнет восстанавливать со второго квартала года, однако зимой мир может охватить новая волна эпидемии.

По мнению специалистов, Банк Кореи может изменить денежно-кредитную политику, понизив ключевую ставку на 0,25 б.п. К маю текущего года.