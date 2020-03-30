Минск, , 13:31 — REGNUM К обеду 30 марта торги на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировали очередное падение курса белорусского рубля к доллару и евро. За валюту США предлагается 2,6023 бел.руб., валюта Евросоюза подорожала до 2,8793 бел.руб.

Курс белорусского рубля к российскому рублю снижен на 1,57%: за один BYN просят 32,6 RUB. Данные по переговорным сделкам и свопам на сайте биржи отсутствуют.

Напомним, в «корзину валют» Нацбанка Белоруссии включены три валюты — российский рубль, евро и доллар США. С начала года белорусский госрегулятор проводит политику «плавной девальвации», сбивая валютными интервенциями высокий спрос на инвалюту.

Девальвация белорусского рубля на четверть с начала года призвана улучшить торговый баланс Белоруссии, прежде всего с Россией. Параллельно с падением ВВП повышаются цены на белорусском внутреннем рынке. В итоге раскручивается «девальвационно-инфляционная спираль».

Во многих банках отмечен дефицит наличной иностранной валюты. Крупнейший банк республики — государственный «Беларусбанк» ввёл и через два дня отменил ограничения по операциям безналичного приобретения инвалюты по пластиковым карточкам.