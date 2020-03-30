Сеул, , 13:10 — REGNUM В 2019 году при помощи кредитных и чековых карт было потрачено 874,7 трлн вон (~$713,8 млрд), что на 42,1 трлн вон (~$34,35 млрд) больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Службу финансового надзора.

По состоянию на конец года, в стране было выпущено 110 970 000 кредитных карт, что на 5,91 млн карт больше, чем годом ранее. Число неиспользуемых карт также увеличилось на 1,84 млн до 10,55 млн карт.

Однако число выпущенных чековых карт, напротив, сократилось на 640 тыс., до 110 940 000 единиц.

В 2019 году чистая прибыль восьми крупнейших компаний-эмитентов кредитных карт сократилась на 5,3%, до 1,6 трлн вон (~$1,3 млрд).