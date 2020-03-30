Москва, , 13:03 — REGNUM Нефть 30 марта резко обвалилась. Марка Brent достигла минимума ноября 2002 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Такая реакций была обусловлена растущими опасениями, что пандемия коронавируса продолжит подрывать спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией с ОПЕК усилит профицит на рынке.

Пока не будут понятны сроки окончания пандемии, а также продолжится ценовая война, котировки на нефть будут оставаться на низких уровнях. Не исключено, что на очередной волне негативных новостей нефть может достигнуть отметок $20 и ниже.

На данный момент нефть марки Brent продолжает консолидироваться в диапазоне $24 031 за баррель. На этих уровнях котировки формируют базу для дальнейшего импульса.

Однако в какую сторону он реализуется не очевидно. Динамика в большей мере сейчас зависит от новостей, связанных с вопросом коронавируса», — полагает эксперт.

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