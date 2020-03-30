Киев, , 13:02 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию СМИ о том, что в Италии начались массовые беспорядки из-за карантина, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 марта.

Напомним, что по информации Sky news, в Италии сейчас люди истощены финансово и эмоционально, некоторые начали грабить магазины. За последние несколько дней в социальных сетях появились группы для организации нападений на супермаркеты. Отмечается, что наибольшее напряжение возникло на юге страны. Соответствующую информацию публикуют практически все центральные СМИ Украины.

Украинский экономист Михаил Кухар отмечает, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте предоставил 25 млрд евро для поддержки семей и предприятий, пострадавших от закрытия, но помощь дошла далеко не ко всем.

«В стране много не зарегистрированных официально работников, особенно много их на юге. Они не имеют права на такую помощь от государства. Запомните эти слова: Италия — это мы — завтра. Та же беспомощная строгость властей и беспечность населения», — заявил специалист.

«Хотелось бы, чтобы сегодня был услышан совет о денежных выплатах населению без лишних проволочек и формальностей. Это нужно было делать еще вчера», — добавил Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 30 марта, во второй половине дня должно состояться внеочередное заседание Верховной рады. Предполагается, что парламент примет целый пакет законов, которыми будет пересмотрен госбюджет страны на нынешний год с учетом борьбы с коронавирусом. Ранее власти Украины по словах обещали населению ряд льгот и финансовую помощь, однако соответствующие законы до сих пор не приняты.