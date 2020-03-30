Махачкала, , 13:14 — REGNUM Пункты пропуска через государственную границу между Россией и Азербайджаном, расположенные в Дагестане, решено временно закрыть по решению властей двух стран. Сделано это из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном ограничении движения через госграницу России с 00:00 30 марта. Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы.

Так, в граничащем с Азербайджаном Магарамкентском районе Дагестана временно закрылись автомобильные пункты пропуска Тагиркент-Казмаляр, Ново-Филя и Гарах. Прекращен пропуск транспортных средств, грузов, товаров, людей и животных.