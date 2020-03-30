Берлин, , 12:53 — REGNUM Стоимость базового варианта гибридного BMW 330e будет начинаться с 45 455 долларов (около 3,6 млн рублей). Об этом сообщает Speedme.ru.

Более продвинутая версия автомобиля xDrive 330e будет продаваться за 47 545 долларов (около 3,8 млн рублей). У автодилеров первые экземпляры новинки должны появиться в мае 2020 года. А пока немецкий автопроизводитель предлагает 240-вольтный зарядный блок второго уровня, который можно установить в сервисном центре. С помощью данного блока можно подзарядить авто от домашней розетки.

По имеющейся информации, модели BMW 330e и BMW 330e xDrive будут иметь 181-сильный турбодвигатель рабочим объёмом два литра, который будет работать с электромотором. Общая производительность агрегата авто составляет 288 «лошадей».

Напомним, в феврале текущего года на автомобильном рынке РФ было реализовано 3159 новых машин марки BMW — на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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