Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Пёсокафе Dog House в Новосибирске сообщило об уходе на карантин с 30 марта по 5 апреля. При этом оно попросило горожан помочь с закупкой корма для питомцев.

«Пропадём на неделю. Друзья, мы всё же приняли решение уйти на недельный карантин. С 30 марта по 5 апреля пёсокафе не будет работать. Мы пока не знаем, что нас ждёт через неделю. Сможем ли мы дальше работать в прежнем режиме. Нам очень важна ваша поддержка. Любая сумма поможет в закупке корма для пёсов на апрель», — говорится на странице кафе в социальной сети «ВКонтакте».

Пёсокафе появилось в Новосибирске в январе 2018 года и с тех пор работает в формате «тайм-кафе» с повременной оплатой.