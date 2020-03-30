Сеул, , 12:28 — REGNUM 3 апреля в Южной Корее отметят год с момента введения технологий связи пятого поколения 5G, скорость которой, теоретически, в 20 раз выше, чем у LTE, в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным, на конец января 2020 года число пользователей сети 5G в Южной Корее составило 4 958 439 человек. Предполагается, что к концу марта данный показатель превысит отметку 5 миллионов человек.

По данным Исследовательского центра компании KT, к 2030 году коммерциализация сети пятого поколения обеспечит социально-экономическую ценность в размере 42 трлн вон (~$34,26 млрд), а экономический эффект составит около 115 трлн вон (~$93,8 млрд).

LTE (Long-Term Evolution — долговременное развитие, часто обозначается как 4GLTE) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.