Рим, , 12:16 — REGNUM Власти Италии должны гарантировать «универсальный базовый доход» всем её гражданам вне зависимости от их материального положения, заявил в понедельник, 30 марта, основатель правящего итальянского «Движения 5 звезд» Беппе Грилло.

С кризисом, вызванным ограничениями из-за пандемии, нужно бороться не так, как это делали в 2008 году, когда власти спасали банки, а не граждан — нужно, чтобы в центре внимания на этот раз были реальные люди, сказал Грилло.

В 2018 году по инициативе популистов (тогда они входили в правящую коалицию с «Лигой», в настоящий момент — с либералами) было принято решение о начале выплат так называемого «пособия по гражданству». Власти гарантировали всем гражданам доход в 780 евро (с учетом 280 евро на жилье) и возможность получить «разницу» (между своими реальными доходами и указанной суммой) из бюджета.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

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Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер воскресенья, 29 марта, от коронавируса в Италии умерли 10 779 человека, за последние сутки показатель увеличился на 889. Выздоровели 13 030 человек, за день этот показатель увеличился на 646. Число заражённых увеличилось на 3815 человека, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 73 880 (с учетом выздоровевших и погибших — 97 689).