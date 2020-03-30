Пекин, , 11:55 — REGNUM В связи с закрытием границ для большинства иностранцев, власти Китая намерены сократить авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в апреле власти страны сократят число рейсов в Южную Корею до одного на каждую авиакомпанию, а также ограничат число выполняемых рейсов в неделю.

Известно, что полёты по маршруту Инчхон — Пекин будут выполняться Air China 1,8, 17, 24 апреля, то есть один раз в неделю, по маршруту Инчхон — Шанхай один раз в неделю по вторникам.

С другой стороны, южнокорейская компания Korean Air будет выполнять перелёты по маршруту Инчхон — Шэньян каждую пятницу, Asiana Airlines — по маршруту Инчхон — Чанчунь каждый вторник, а Jeju Air — по маршруту Инчхон — Вэйхай каждую среду.