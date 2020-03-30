Абакан, , 11:49 — REGNUM Министерство финансов РФ завершило казначейскую проверку в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 30 марта в республиканском правительстве.

Ревизоры сделали вывод, что Хакасия в последние три года «живёт в условиях хронической нехватки средств для исполнения расходных обязательств».

Также специалисты подчеркнули, что план сбора собственных доходов в республике все три года исполнялся практически на 100%.

В акте подчёркивается, что расходы бюджета в 2019 году осуществлялись на первоочередные цели. Рост кредиторской задолженности и расходов на обслуживание госдолга в условиях недостатка денежных средств названы закономерным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Хакасию перевели на казначейское сопровождение из-за большого объёма накопленных долгов.

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