Симферополь, , 11:48 — REGNUM В Крыму предпримут ряд мер, связанных с необоснованным повышением цен на социально-значимые продукты торговыми сетями и рынками. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Если такой рост будет замечен, то будет организована проверка со стороны управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым для определения причин, способствующих такому росту. После выявления необоснованного повышения цен, у магазина могут быть отозваны документы на право торговли», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма просят аграриев полуострова ограничить оптовую продажу продукции на материк.

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