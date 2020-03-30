Симферополь, 30 марта 2020, 11:48 — REGNUM В Крыму предпримут ряд мер, связанных с необоснованным повышением цен на социально-значимые продукты торговыми сетями и рынками. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма просят аграриев полуострова ограничить оптовую продажу продукции на материк.
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