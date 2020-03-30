Симферополь, , 11:40 — REGNUM Аграриев Крыма просят ограничить оптовую продажу продукции за пределы полуострова. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Продукция вывозится в Краснодар, Ростов, Ставрополье в связи с тем, что Брянск, Курск закрыл часть границ. Сегодня мы просим всех наших сельхозников ограничить оптовую продажу по 20, 40 тонн», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, более 2,8 тысяч крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. В Республике выявлено 15 случаев заражения COVID-19, ещё пять в Севастополе.

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