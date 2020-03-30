Симферополь, 30 марта 2020, 11:40 — REGNUM Аграриев Крыма просят ограничить оптовую продажу продукции за пределы полуострова. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, более 2,8 тысяч крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. В Республике выявлено 15 случаев заражения COVID-19, ещё пять в Севастополе.
Читайте ранее в этом сюжете: В обсерваторах Крыма из-за коронавируса находится 10 человек – минздрав РК