Сеул, , 11:30 — REGNUM В Южной Корее предоставят единовременную финансовую помощь населению страны, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление глава государства сделал на третьем заседании чрезвычайного экономического совета.

По его словам, поддержку в размере до одного миллиона вон (~$820) получат 70% домохозяйств с низким доходом.

Во время заседания Мун Чжэ Ин отметил, что население страны заслуживают компенсаций за страдания, причинённые вспышкой коронавируса, и за участие в карантинных мероприятиях.

Он также добавил, что правительство страны намерено разработать план ещё одного дополнительного бюджета для предоставления помощи, который будет рассмотрен Национальным собранием после проведения выборов, запланированных на 15 апреля.