Махачкала, , 11:41 — REGNUM Саранча выявлена в Дагестане на площади свыше 100 тыс. га по состоянию на конец марта 2020 года. На обработку сельскохозяйственных полей от вредителя из республиканского бюджета выделено более 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На сельскохозяйственных угодьях республики уже проведены обследования с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей на площади 140 тыс. га, в результате чего они выявлены на площади более 100 тыс. га», — сказано в сообщении.

Для проведения химзащитных мероприятий против саранчи из регионального бюджета на 2020 год выделено 21,2 млн рублей. В настоящее время завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения предусмотренных работ с применением авиации и наземной техники.

Отмечается, что погодные условия осенне-зимнего периода 2019−2020 годов оказались благоприятными для перезимовки и развития личинок саранчи. В связи с этим ответственным службам поручено серьезно подойти к вопросам недопущения массового распространения вредителей, а руководителям сельхозпредприятий изыскать возможности для приобретения дополнительного запаса препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с саранчой в 2019 году власти Дагестана выделили более 30 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2018 году, и в четыре раза превышает объем выделенных средств в 2017 году.