Москва, , 11:10 — REGNUM Дилеры немецкой автокомпании BMW из-за низкого спроса прекратили продажи модели BMW 2 Series Active Tourer. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

На мировом авторынке BMW 2 Series Active Tourer появилась в 2014 году. Эта модель стала первой машиной марки с передним приводом.

В России это авто появилось в продаже лишь в 2017 году. При этом на отечественном рынке оно продавалось в единственной модификации — BMW 218i. Эта версия автомобиля снабжалась 1,5-литровый турбированным двигателем производительностью 136 «лошадей», который агрегатировался с 6-скоростной механической коробкой передач или «автоматом».

До 100 км/ч авто набирает за 9,3 секунды. Максимальная скорость машины — 205 км/ч.

Отдельно стоит отметить, что средний расход бензина в городском цикле равен 6,5 л на 100 км пути, а по трассе — 4,6 л на 100 км.

Ранее в компании BMW сообщили о завершении сборки гибридных купе и родстеров BMW i8. Последняя модель i8 будет выпущена в апреле текущего года.

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