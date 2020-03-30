Калуга, 30 марта 2020, 16:34 — REGNUM
В Калужской области за два месяца 2020 года сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 30 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела сводных статистических работ Калугастата Ольга Морозова.
Во всех сельских хозяйствах региона за январь и февраль было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 21,9 тыс. тонн, молока — 67,8 тыс. тонн, яиц — 25,3 млн штук, что по сравнению таким же периодом 2019 года составило 99%, 121,9% и 110,6% соответственно.
Читайте ранее в этом сюжете: В новые калужские сельхозпроизводства инвестировали более 2 млрд рублей