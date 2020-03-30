Калуга, , 16:34 — REGNUM

В Калужской области за два месяца 2020 года сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 30 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела сводных статистических работ Калугастата Ольга Морозова.

Во всех сельских хозяйствах региона за январь и февраль было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 21,9 тыс. тонн, молока — 67,8 тыс. тонн, яиц — 25,3 млн штук, что по сравнению таким же периодом 2019 года составило 99%, 121,9% и 110,6% соответственно.

«На конец февраля 2020 года в хозяйствах всех категорий Калужской области имелось поголовья крупного рогатого скота — 202,7 тыс. голов, из него коров — 86,9 тыс. голов, свиней — 97,6 тыс. голов, овец и коз — 32,9 тыс. голов, птицы — 5,6 млн голов. Рост поголовья крупного рогатого скота составил 24,7 тыс. голов (на 13,9%), из него коров — на 13,8 тыс. голов (на 18,9%), овец и коз — на 0,8 тыс. голов (на 2,5%)», — сообщила Ольга Морозова.

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