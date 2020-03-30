Канберра, , 11:02 — REGNUM Австралия объявила о плане субсидирования предприятий, пострадавших от нового коронавируса, на сумму 130 млрд австралийских долларов (около 79 млрд долларов США). Как заявил сегодня, 30 марта, в ходе брифинга в Сиднее премьер-министр страны Скотт Моррисон, эти средства пойдут на выплаты минимальной заработной платы до шести миллионов сотрудников в течение шести месяцев. Об этом сообщает газета Winnipeg Free Press.

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Он уточнил, что право на субсидию от государства будут иметь предприятия, которые потеряли 30% доходов из-за вспышки COVID-19. Так, правительство страны будет выплачивать 750 австралийских долларов в неделю заработной платы работникам, что эквивалентно минимальной заработной плате и 70% от средней заработной платы в Австралии.

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Отмечается, что претендовать на эти выплаты смогут все наёмные работники и индивидуальные предприниматели. Также ее смогут получить граждане Новой Зеландии, постоянно проживающие на территории Австралии, но не зарегистрированные в системе социального обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Австралии 25 января. На сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 3,8 тыс. случаев заболевания. Большая часть из них — люди, приехавшие из-за рубежа. От инфекционного заболевания в стране скончались 16 человек, 242 выздоровели.