Цхинвал, , 10:57 — REGNUM В Южной Осетии имеются запасы топлива для автомобилей, и его дефицит республике, не смотря на закрытие Россией границы, не грозит. Об этом директор ГУП «Югосетнефтепродукт» Сослан Джигкаев 30 марта рассказал агентству «Рес».

"Наших запасов пока хватит на две недели, может и на более длительный период», — рассказал глава государственного предприятия.

Он также отметил, что запрета перевозку грузов из России в Южную Осетию нет, и предприятие ожидает поставку нескольких вагонов с горюче-смазочными продуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина, ограничено передвижение через российскую границу для иностранцев. Исключение сделано для тех, кто хочет выехать из России, чтобы вернуться на родину. Данные меры введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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