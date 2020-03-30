Сеул, , 11:10 — REGNUM Предполагается, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году темпы роста ВВП Южной Кореи составят минус 1,8% (-1,8%). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit(EIU).

По сравнению с предыдущим прогнозом, эксперты понизили показатель темпов роста экономики Южной Кореи на 4%, с 2,2% до минус 1,8% (-1,8%).

Отмечается, что EIU также пересмотрело прогноз США с 1,7% до минус 2,8% (-2,8%), Китая — с 5,9% до 1%, Германии — до минус 6,8% (-6,8%), Италии — до минус 7% (-7%).

Эксперты предполагают, что в текущем году положительные темпы роста будут замечены у трех стран: Китая, Индии (2,1%) и Индонезии (1%).

Темпы роста стран G20 также были скорректированы с 2,3% до минус 2,2% (-2,2%).

Представители исследовательского центра считают, что улучшение показателей может быть зафиксировано во втором полугодии, однако риск падения очень высок. Они также добавили, что точная дата, когда мир справится с пандемией, неизвестна, поэтому сокращение доходов и увеличение государственных расходов могут вогнать многие страны мира в долговой кризис.

Напомним, что ранее представители международных рейтинговых агентств Moody’s и Bloomberg также понизили темпы роста экономик стран «Большой двадцатки» (G20).

По мнению экспертов Moody’s, темпы экономического роста данных стран составят минус 0,5% (-0,5%), а по мнению экспертов Bloomberg — 0,3%.