Москва, 30 марта 2020, 10:42 — REGNUM В 2020 году РФ ждет неизбежный спад производства и роста ее экономики можно не ждать. Об это корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Иными словами, как пояснил экономист, то падение цен, которое произошло из-за несогласованности действий нефтедобывающих стран, может затянуться из-за общего падения спроса. При этом, Колганов подчеркнул, что поскольку экономика РФ не отягощена целым рядом проблем, которые свойственны экономикам западных государств (в первую очередь в РФ не такая высокая степень закредитованности), то соответственно того финансового обрушения, которое возможно для других экономики в РФ пока не предвидится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на фоне ситуации с коронавирусом и спада в экономике депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предложил предусмотреть такую меру поддержки граждан, как введение продуктовых карточек.