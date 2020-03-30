Москва, , 10:42 — REGNUM В 2020 году РФ ждет неизбежный спад производства и роста ее экономики можно не ждать. Об это корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Если мы будем ориентироваться на прошедший через эпидемию коронавируса Китай, то сейчас, спустя три месяца с начала карантинных мероприятий, Китай начинает восстанавливать свою экономику. Я думаю, что нам ожидает нечто похожее, — сказал экономист. — Но спад производства в этот период неизбежен. Сейчас происходит резкое сокращение товарооборота в очень многих заведениях в сфере торговли, транспорта, бытовых услуг и так далее. Поэтому последствия достаточно очевидны. Будет сокращение производства. Вряд ли в этом году нас ждет экономический рост. Общее развитие экономических отношений в условиях карантинных мероприятий в большом числе стран приводит к замедлению экономики, а это влечет за собой общее падение спроса на сырьевые товары. В то числе на нефть».

Иными словами, как пояснил экономист, то падение цен, которое произошло из-за несогласованности действий нефтедобывающих стран, может затянуться из-за общего падения спроса. При этом, Колганов подчеркнул, что поскольку экономика РФ не отягощена целым рядом проблем, которые свойственны экономикам западных государств (в первую очередь в РФ не такая высокая степень закредитованности), то соответственно того финансового обрушения, которое возможно для других экономики в РФ пока не предвидится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на фоне ситуации с коронавирусом и спада в экономике депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предложил предусмотреть такую меру поддержки граждан, как введение продуктовых карточек.