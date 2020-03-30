Мадрид, , 10:44 — REGNUM Испанская компания Seat заканчивает производство и продажу своего минивэна Alhambra в марте 2020 года. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Причиной отказа от сборки авто стал низкий спрос. Преемника у Alhambra не будет. Вместо него автокомпания предложит совершенно новую модель.

Стоит отметить, что ещё в 2016 году в испанской автокомпании заявляли о том, что намерены прекратить выпуск минивэнов. Alhambra довольно долгое время продавалась и в России. В 2014 году авто ушло с отечественного рынка.

Построен минивэн на платформе Volkswagen Sharan. Первый его экземпляр вышел с заводского конвейера в 1995 году. При этом модель Volkswagen Sharan также уйдет с авторынков в конце 2020 года.

Теперь Seat планирует сосредоточиться на производстве электрокаров и гибридов.

Напомним, по итогам февраля 2020 года в Испании было реализовано 94 620 автомобилей (без учета сегмента LCV), что на 6% ниже уровня продаж февраля 2019 года. Это обеспечило испанскому авторынку пятое место среди рынков стран Европы.

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