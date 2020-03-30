Новосибирск, , 10:40 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил прокуратуру и трудовую инспекцию на нерабочей неделе проконтролировать тех, кто выводит подчинённых на работу, нарушая трудовое право людей и их право на безопасность.

«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний — так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу», — уточнил Травников на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 30 марта.

Губернатор рассказал, что по итогам мониторинга в выходные дни выяснилось, что не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям президента РФ.

«Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нём людей. Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жёстких ограничительных мер — не только социальные последствия. Бюджет недополучит доходы, предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации бюджетов, — подчеркнул Андрей Травников. — Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи. Ещё раз призываю всех руководителей, всех предпринимателей — обеспечить карантинные мероприятия, как минимум — в течение этой недели. Если вы не думаете об окружающих, о жителях Новосибирской области, подумайте о безопасности своих сотрудников, своих коллективов».

Напомним, что 27 марта губернатор Новосибирской области подписал постановление о принятии дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).