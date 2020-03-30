Москва, , 10:34 — REGNUM В России будут перенесены на полгода все платежи по кредитам, взятым небольшими компаниями. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода», — сказал он.

По словам председателя правительства, «оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети — банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей».

Помимо этого, в планах федерального правительства расширить льготный налоговый режим для самозанятых, однако принимать решение о его применении будут регионы.