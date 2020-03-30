Чебоксары, , 10:25 — REGNUM В чувашской Шумерле на базе завода спецавтомобилей запустили производство полевого мобильного госпиталя (ПМГ). Выпуск ПМГ начался после обращений ряда стран в корпорацию «Проект-техника» в связи с пандемией коронавируса, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития Чувашии.

В ведомстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса корпорация ежедневно получает заявки по мобильным противоинфекционным отделениям из стран Латинской Америки, СНГ и Северной Африки. Продукция была диверсифицирована, в том числе на заводе специализированных автомобилей в Шумерле (ШЗСА), где стали выпускать ПМГ: в стандартном варианте он рассчитан на оказание помощи 300 больным, при этом возможна госпитализация 30 человек на месяц.

Ранее Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех») распространил информацию о том, что готов поставить за рубеж дополнительные специализированные модули и медицинское оборудование, в том числе инфекционные блоки. Уточняется, что мобильный госпиталь способен передвигаться частично или в полном составе самостоятельно своим штатным транспортом (автомобили-контейнеровозы повышенной проходимости «Урал» или КАМАЗ).

Отметим, основными активами корпорации «Проект-техника» являются инженерный центр, заводы по производству мобильной техники (Шумерлинский завод специализированных автомобилей, «Орелтекмаш»), Центр сервисных решений, завод по производству электротехники («Проектэлектротехника»). ШЗСА вошёл в состав корпорации в 1993 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Всего в России зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, за весь период выписаны по выздоровлению 64 человека.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что распространение инфекции «связано с завозами из стран Европейского региона». С 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Всем гражданам рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

По последним данным, в мире от заражения коронавирусом умерли более 30 тыс. человек, заразились инфекцией почти 665 тыс. человек.