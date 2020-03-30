Сеул, , 10:29 — REGNUM Около 90% южнокорейских компаний, работающих в странах Европы, терпят убытки из-за распространения коронавируса нового типа по миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно результатам опроса, проведенного в течение трех дней с 25 марта среди представителей восьмидесяти компаний, 51% респондентов считают, что их бизнес претерпевает серьёзные трудности, 39% — небольшие трудности.

Кроме того, 69% респондентов зафиксировали сокращение продаж и снижение спроса, 58% — сокращение каналов продаж, 43% — испытывают трудности с транспортировкой грузов, 39% — вынуждены отменить встречи и мероприятия для покупателей.

Отмечается, что 53% опрошенных отметили, что скорректировали или приостановили свою деятельность, 41% — сократили рабочий штат.

43% представителей компаний считают, что пандемия начнет ослабевать в июне, 28% — в мае.