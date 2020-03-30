Москва, , 10:12 — REGNUM После относительно стабильных торгов на минувшей неделе, цены на нефть начали торги 30 марта со снижения, причем апрельские фьючерсы подешевели более чем на 5%, в моменте опустившись в район $23,50 за баррель. Майские контракты чувствуют себя увереннее, расположившись над уровнем $26, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Такая разница в цене контрактов сигнализирует о более оптимистичных ожиданиях на будущее. Немалую роль здесь играют перспективы спада в сланцевой индустрии США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых обвалилось сразу на 40 единиц до 624 установок.

В дальнейшем этот показатель может продолжить падение, предвещая сокращение добычи в Штатах, на которое многие производители могут быть вынуждены пойти из-за переполненных хранилищ на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса.

С другой стороны, отсутствие действий со стороны ОПЕК+ продолжает тянуть рынок вниз. После недавних слухов о возрождении сделки, сегодня Саудовская Аравия опровергла информацию о переговорах производителей и воссоединении усилий группы.

В течение дня котировки черного золота могут сократить потери и перейти к локальному восстановлению, учитывая некоторое ослабление давления на рисковые активы после утренней волны распродаж. Американские и европейские фьючерсы вышли в зону роста, что предполагает отскок и в сырьевом сегменте.

Однако даже потенциальный подъем обещает быть скромным и неустойчивым, поскольку благоприятных новостей на тему коронавируса по-прежнему нет», — считает эксперт.

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