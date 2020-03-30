Москва, , 10:09 — REGNUM Торговая неделя выдалась относительно позитивной для рубля: курс укрепился более чем на 1% по отношению к доллару, благодаря снижению американской валюты на Форексе и остаточным обменным операциям отечественных экспортеров для уплаты налога на прибыль 30 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Восстановление могло оказаться еще более ощутимым, если бы не пятничное заявление представителей минэнерго Саудовской Аравии об отсутствии каких-либо обсуждений вопроса балансировки рынка с российской стороной.

Возвращение негативного сантимента на нефтяной рынок привело к падению стоимости рубля. В случае ухода нефтяных котировок ниже уровня в $25 за баррель давление на российскую валюту существенно усилится.

Риски новой волны падения фондовых активов и нефтяных котировок все еще достаточно велики, вследствие чего ожидается возврата курса рубля к недавним минимумам вблизи отметок в 80 за доллар и 88,30 за евро.

На неделе ожидается большое число макроэкономической статистики из Европы и США, которая должна пролить свет на состояние экономики развитых стран.

Учитывая карантинные меры и практически полный паралич бизнес-активности в марте, данные вряд ли окажутся оптимистичными, а значит, панические настроения на глобальном рынке сохранятся», — пояснил эксперт.

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