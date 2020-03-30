Ставрополь, , 10:08 — REGNUM Производство медицинских масок планируют наладить на Ставрополье для устранения потребности в них, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции. Поставляться они будут в сеть розничной торговли региона, сообщили ИА REGNUM 30 марта в управлении по информполитике краевого правительства.

Отмечается, что в настоящее время идет единая закупка масок на страну. Однако власти Ставрополья хотят локализовать производство этого продукта непосредственно на территории региона. Это, как ожидается, позволит удовлетворить растущий спрос на эту продукцию в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации.

Представители регионального минпрома уже провели переговоры со швейными организациями края, способными быстро наладить выпуск продукции. Пока речь идет только о многоразовых масках, которые используются в быту.

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