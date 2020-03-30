Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве за 2,5 года реализации программы реновации консультации в письменном и устном виде о предоставлении жилья получили более 26 тыс. человек, сообщается на портале градоначальника.

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Большинство вопросов касались предоставлению квартир в том же районе, принципу равнозначности квартир, вопросам оформления документов.

В настоящее время переехали в новые квартиры по реновации или находятся в процессе переезда более 24 тыс. участников программы. Начнут переселение по программе реновации в 2020 году порядка 15 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время по программе реновации активно проектируется и строится 234 жилых дома площадью 3,7 млн кв. метров.

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