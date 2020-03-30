Тольятти, Самарская область, , 10:01 — REGNUM Названа стоимость обновлённой версии Lada XRAY Cross под именем «Instinct». Об этом сообщает журнал «Автоброкер».

По информации журналистов издания, стоимость рестайлинговой модели составит 1 033 900 рублей. Название «Instinct» указывает на «хищный» характер авто.

«В его ДНК заложены сила, жажда новых открытий и уверенность городского хищника», — говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа.

По имеющейся информации, появление новой вариации модели в продаже ожидается после недельных каникул 6 апреля, на которые отправляется предприятие АвтоВАЗ.

Отмечается, что автопроизводители снабдили Lada XRAY Cross Instinct сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, размер которой составляет восемь дюймов, а также голосовым ассистентом «Алиса», навигационной системой и сервисом поиска АЗС.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале 2020 года на российском автомобильном рынке было реализовано 25 002 автомобиля Lada. Это на 7% меньше уровня продаж февраля 2019 года.

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