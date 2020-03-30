Пекин, , 10:03 — REGNUM Быстрое распространение коронавируса нового типа по миру может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в области внешней торговли КНР. Китайские власти готовят меры по укреплению международных цепочек поставок, заявил 30 марта на пресс-конференции заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

По словам заммнистра, в первую очередь власти намерены укреплять цепочки поставок в автомобилестроении и электронике. Также Китай продолжит наращивать зарубежные поставки медицинских товаров.

На китайском экспорте неизбежно отразится быстрое распространение коронавируса в ряде регионов мира, добавил он.

Распространение коронавируса уже отразилось на внешнем товарообороте Китая. За январь и февраль 2020 года он сократился на 11% — до $591,9 млрд. Импорт уменьшился на 4% — до $299,5 млрд в соответствии с данными Главного таможенного управления КНР.

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