Нур-Султан, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара составил 447,94 тенге, сообщается 30 марта на сайте биржи.
Курс американской валюты вырос на 2,12 тенге по сравнению с данными 27 марта. Отметим, почти все обменные пункты в Алма-Ате и Нур-Султане приостановили как покупку, так и продажу долларов.
Отметим, после обрушения мировых цен на нефть в марте 2020 года курс доллара в Казахстане подорожал примерно на 66 тенге. Национальный банк Казахстана установил предельную разницу в 6 тенге между стоимостью покупки и продажи доллара США.
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