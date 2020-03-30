Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара составил 447,94 тенге, сообщается 30 марта на сайте биржи.

Курс американской валюты вырос на 2,12 тенге по сравнению с данными 27 марта. Отметим, почти все обменные пункты в Алма-Ате и Нур-Султане приостановили как покупку, так и продажу долларов.

Отметим, после обрушения мировых цен на нефть в марте 2020 года курс доллара в Казахстане подорожал примерно на 66 тенге. Национальный банк Казахстана установил предельную разницу в 6 тенге между стоимостью покупки и продажи доллара США.

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