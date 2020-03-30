Москва, , 09:55 — REGNUM Законопроект, расширяющий эксперимент по налогообложению самозанятых, внес в Госдуму председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») и член Совфеда Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Предлагается передать регионам право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона.

Сейчас эксперимент проводится в 23 регионах страны, по данным на конец марта 2020 года, в нем участвуют около 550 тыс. человек.

Общее количество пробитых самозанятыми чеков через специальное приложение «Мой налог» составило более 58 млн рублей. Доход, полученный самозанятыми в России, превышает 60 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Самозанятым стал доступен новый способ отчисления пенсионных взносов