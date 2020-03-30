Ярославль, 30 марта 2020, 09:52 — REGNUM Мэрия Ярославля проводит рейды по торговым центрам и предприятиям общественного питания, чтобы проконтролировать исполнение указа губернатора о карантинных мерах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.
С 28 марта в регионе приостановлена работа кафе, ресторанов, парикмахерских, развлекательных заведений, остановлено заселение в гостиницы. Рейды начались 29 марта.
Многие предприятия сферы услуг в Ярославле переходят на режим удаленной работы и доставки продуктов и товаров клиентам.
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