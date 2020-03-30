Чебоксары, , 09:50 — REGNUM Центробанк по итогам финансового обследования АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» направил в Генпрокуратуру и МВД информацию об операциях, «имеющих признаки уголовно наказуемых деяний». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В релизе отмечается, что временная администрация «по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путём кредитования физических лиц, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также отчуждения объектов недвижимого имущества».

«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится, в частности, в сообщении.

Ранее государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по итогам конкурсного производства отмечала, что при анализе «выявлена ссудная задолженность связанных с предположительными бенефициарами банка юридических и физических лиц, которые могли быть задействованы в операциях по выводу активов из банка».

Отметим, что накануне в Москве состоялась встреча врио главы Чувашии Олега Николаева с руководством АСВ, которое является конкурсным управляющим банка. Отмечается, что стороны договорились об информационном взаимодействии. Также был поднят вопрос о возможности предоставления отсрочек по выплате кредитов в связи с эпидемией коронавируса.

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По данным чувашских властей, обязательства банка составляют 3 972 047 тыс. рублей, в том числе задолженность по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 941 тыс. рублей. По состоянию на 17 марта конкурсному управляющему предъявлены требования 679 заявителей на общую сумму 1 008 800 тыс. рублей. Реестр требований кредиторов будет закрыт 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у «Чувашкредитпромбанка» отозвали 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 г. (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом.

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