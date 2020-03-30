Москва, , 09:44 — REGNUM «Российские железные дороги» (РЖД) временно прекратили сообщение между Россией и Абхазией с 30 марта, курсирование поезда Москва — Сухум приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«…Временно приостанавливается движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва — Сухум», — говорится на сайте организации. Основанием для такого решения стало распоряжение правительства России, подписанное в марте.

Сообщается, что билеты, купленные на отмененный рейс, можно сдать в железнодорожных кассах или на интернет-ресурсах, если они были приобретены там. При этом, дополнительная плата и сборы за это взыматься не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Абхазии в рамках борьбы с распространением коронавируса, закрыли границу с Россией с 28 марта. В республику разрешено прибывать ее гражданам, либо гражданам РФ, которые направлены туда в командировку или дипломатическим работникам.

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