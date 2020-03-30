Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР.

С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.

«Так, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличивается на 773 рубля и составит 13 454,64 рубля», — говорят в отделении пенсионного фонда.

По данным ведомства, в Чувашии в результате апрельской индексации ежемесячные расходы возрастут на 13,8 млн рублей, в целом в 2020 году потребуется дополнительно 124,5 млн рублей.

С 1 апреля повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, получивших военные травмы инвалидов и пострадавших в результате радиационных катастроф. Также проиндексирован размер дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией.

Напомним, индексация социальных пенсий была анонсирована ещё 19 февраля Министерством труда и социальной защиты России. По расчётам федерального правительства, это затронет порядка 4 млн граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в середине апреля пересчитают выплаты ветеранам труда за январь-март в сторону увеличения. Они будут проиндексированы на 9,4% и коснутся более чем 129 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла, то есть свыше 40% граждан старшего поколения. В 2020 году на выплаты предусмотрено 1,95 млрд рублей.

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