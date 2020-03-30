Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM В Горно-Алтайске запустили производство антисептического средства для рук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это произошло на фоне дефицита антисептика в аптеках и магазинах.

По словам директора государственного предприятия «Фармация» Александра Данилова, раньше они не делали подобных растворов.

«Сейчас производим порядка 700 флаконов в сутки емкостью по 100 мл, есть возможность разливать раствор и по более вместительным емкостям», — отметил он.

Как отмечается, к настоящему моменту раствор начали выпускать в виде спрея. Раствор раскупают как местные предприятия для работников, так и простые граждане. Во избежание дефицита и спекуляций, жителям продают его по одному флакону в руки.

Напомним, антисептик, а также средства и индивидуальной защиты стали дефицитом после начала эпидемии коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве начали производство масок.

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