Москва, , 08:15 — REGNUM Нефть марки Brent 27 марта подешевела на 7%, до 24,92 долларов за баррель. После шестидневной консолидации падение ускорилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть марки WTI впервые за 18 лет упала ниже $20 за баррель. Данные по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых установок на нефть упали на 40 единиц, до 624 штук.

Из-за быстрого распространения коронавируса участники рынка проигнорировали отчет Baker Hughes. Нефть подешевела вслед за фондовыми индексами.

Сегодня, 30 марта, нефть упала на 7%, до нового минимума $23,14 на фоне падения азиатских фондовых индексов.

Сейчас нефть торгуется по $23,47. Есть мнение, что давление сохранится до американской сессии.

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