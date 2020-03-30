Москва, 30 марта 2020, 08:15 — REGNUM Нефть марки Brent 27 марта подешевела на 7%, до 24,92 долларов за баррель. После шестидневной консолидации падение ускорилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Цена на нефть марки WTI впервые за 18 лет упала ниже $20 за баррель. Данные по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых установок на нефть упали на 40 единиц, до 624 штук.
Из-за быстрого распространения коронавируса участники рынка проигнорировали отчет Baker Hughes. Нефть подешевела вслед за фондовыми индексами.
Сегодня, 30 марта, нефть упала на 7%, до нового минимума $23,14 на фоне падения азиатских фондовых индексов.
Сейчас нефть торгуется по $23,47. Есть мнение, что давление сохранится до американской сессии.
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