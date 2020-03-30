Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублевым 27 марта парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,75%, до 78,82 руб., евро/рубль — на 2,72%, до 87,73 рублей. Российская валюта остается под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В Палате представителей проголосовали за пакет стимулирующих мер на $2 триллиона. Президент США Дональд Трамп подписал его. Большую часть средств планируется предоставить системе здравоохранения.

Принятие мер уже ожидалось участниками рынка, поэтому не оказало особого влияния на котировки. Всплеск оптимизма после оглашения дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС омрачила ситуация с быстрым распространением COVID-19.

На этом фоне нефть подешевела на 7,05%, до $24,92. 30 марта рынок открылся снижением по фондовым индексам и нефти, за исключением австралийского индекса ASX 200. Он показывает плюс 2,13%. На его рост положительно отреагировали DAX и mini SP500. Нефть подешевела на 7%, до нового минимума 23,14. Сейчас нефть торгуется по 23,47.

Ситуация в мире остается напряженной из-за высокой смертности и быстрого распространения коронавируса. Премьер-министру Великобритании Б. Джонсон, который болен коронавирусом, сообщили, что число погибших в Китае было занижено в 15−40 раз. Сейчас этот ужас наблюдается в Италии и Испании.

США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Примерная сумма 6 трлн долларов.

ЦБ РФ выделил дополнительные средства для российских банков. 80% денег — 3,5 трлн достанется 11 крупнейшим банкам, имеющим статус «системно значимых». Для них с 2016 года действует механизм безотзывных кредитных линий (БКТ) для выполнения норматива краткосрочной ликвидности.

На фоне падающей нефти внешний фон очень негативный для рубля. К тому же налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. Пара доллар/рубль на Форекс торгуется на уровне 79,11 руб.

Можно предположить, что курс доллара на Мосбирже откроется в районе 75,50−80 руб. Если на торгах в Европе индексы все перейдут в красную зону без откатов, то пара доллар/рубль двинется обратно к уровню 81,35. Если ситуация на фондовых рынках стабилизируется, то от пары доллар/рубль стоит ожидать снижения до 78,10 руб.

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